Ultime grane per i dipendenti ex Trotta | a rischio quattordicesima e contributi previdenziali? Il Comune intervenga

Da anteprima24.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I dipendenti dell’ex Trotta Bus sono in allarme per il mancato pagamento di stipendi e della quattordicesima mensilità. Inoltre, ricevono preavvisi di licenziamento dalla società uscente, che sarà sostituita da Air Campania dal 1° agosto. La situazione riguarda anche i contributi previdenziali, con timori che possano essere a rischio. Il Comune è stato invitato a intervenire per tutelare i lavoratori coinvolti.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Cresce la preoccupazione per i dipendenti della ormai ex Trotta Bus per il mancato accredito delle ultime spettanze retributive tra stipendi e 14a mensilità, e i preavvisi di licenziamento da parte dell’ormai vecchia società cui subentrera’ dal 1 agosto Air Campania.  Nel meccanismo fin qui assai farraginoso che ha determinato il passaggio di consegne tra vecchio e nuovo gestore, al termine di un’attesa durata ormai 7 mesi si è inserita nella giornata di lunedi un granello di sabbia che sta agitando le notti dei lavoratori. A parte la mancata corresponsione delle spettanze, infatti, nelle ultime ore sono emerse problemi sui contributi previdenziali  e soprattutto sui problemi economici che potrebbero ricadere sui lavoratori in fase di passaggio di cantiere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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