Il grande svuotamento nel Comune di Torino dove mancano 1.200 dipendenti | i servizi a rischio paralisi

A Torino, il Comune si trova ad affrontare una notevole riduzione del personale, con circa 1.200 dipendenti in meno rispetto al passato. Questa diminuzione ha già causato difficoltà nell’erogazione dei servizi pubblici e rischia di provocare una paralisi in alcune funzioni fondamentali. L’amministrazione cerca di mantenere l’operatività, ma le sfide legate alla carenza di personale sono evidenti e coinvolgono vari settori della macchina comunale.

La macchina comunale prova a tenere insieme i pezzi di una città che chiede servizi moderni, risposte rapide, efficienza. Ma quella macchina, oggi, è stanca. E soprattutto è vuota. A marzo 2026 i dipendenti del Comune di Torino sono 6.868. Secondo la normativa che calcola il fabbisogno sulla base.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Sanità nel Ponente: rischio svuotamento a Bordighera per il nuovo hubLa gestione della sanità nel Ponente ligure si trova davanti a un possibile bivio organizzativo che coinvolge direttamente la cittadinanza di... Csu, Forza Italia lancia l’allarme: “Futuro a rischio per dipendenti e servizi”Il futuro di Como Servizi Urbani torna al centro del dibattito politico cittadino. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il grande svuotamento nel Comune di Torino dove mancano 1.200 dipendenti: i servizi a rischio paralisi; Concerto benefico a Villa Caramello nel ricordo della marchesa Paveri Fontana; Riccardo Branchini scomparso ad Acqualagna, arriva l'ok della Regione Marche: la diga del Furlo sarà svuotata. Il grande svuotamento nel Comune di Torino dove mancano 1.200 dipendenti: i servizi a rischio paralisiUna questione che non riguarda solo chi lavora negli uffici (6.868 persone), ma tocca direttamente la vita dei torinesi che fanno i conti con pratiche ferme e i ritardi nelle risposte. Non solo code a ... torinotoday.it Comune Torino, sindacati sulle barricate: Mancano 1.200 persone: code e pratiche non smaltiteLavoratori carenti in tutti i livelli, dalla Polizia all'Anagrafe: La richiesta di aumentare i dipendenti non è stata accolta dalla giunta ... torinoggi.it Il Comune accelera sulla maxi riqualificazione di Torino Esposizioni: fondi per Biblioteca Civica Centrale, Teatro Nuovo e accessibilità dell’area. - facebook.com facebook Nel palazzo del Comune di Torino ora c’è un bar gestito da ragazzi con disabilità per approfondire leggi l'articolo qui: x.com