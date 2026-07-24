Un ufficio postale è stato chiuso, causando disagi tra gli utenti. Le strutture dello Spi, insieme alla Camera del lavoro e alle categorie della Cgil, segnalano da tempo la perdita di servizi, in particolare nelle zone interne, nei piccoli centri e nelle periferie urbane. La chiusura ha aggravato le difficoltà di accesso ai servizi essenziali per molte persone. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i motivi della sospensione o i tempi di riapertura.

"Da tempo le strutture dello Spi unitamente alla Camera del lavoro e alle categorie della Cgil che organizzano le lavoratrici e i lavoratori delle poste e delle banche hanno posto il grave problema della desertificazione di numerosi servizi, soprattutto nelle aree interne, nei piccoli centri e nelle periferie delle città più grandi. Problema che si ripropone a Ponte Valleceppi con la chiusura dell’ufficio postale ". Questo quanto sottolineato da Fabrizio Fratini, segretario generale di Spi-Cgil provinciale di Perugia, e Renzo Basili, segretario della Lega Spi-Cgil Perugia Corciano Torgiano, che hanno valutato positivamente l’invito e sono intervenuti alla discussione nella seconda Commissione consiliare del Comune di Perugia relativamente alla chiusura dell’ufficio postale di Ponte Valleceppi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ufficio postale chiuso "Aumentano i disagi. Necessario garantire i servizi essenziali"

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