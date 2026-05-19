Telese il PD | Ufficio postale chiuso disagi inevitabili

L'ufficio postale di Telese è attualmente chiuso, causando disagi per gli utenti che ne fanno uso. I circoli territoriali del Partito Democratico hanno diffuso un comunicato stampa in cui chiedono a Poste Italiane, alle istituzioni e ai sindacati di intervenire per risolvere la situazione. La chiusura dell’ufficio ha portato a difficoltà per chi necessita di servizi postali e di pagamento. La richiesta è di trovare una soluzione che permetta di riaprire il servizio nel più breve tempo possibile.

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Il contestuale trasferimento temporaneo dei servizi presso il Comune di Solopaca è destinato, secondo i Circoli dem, a causare pesanti e inevitabili disagi logistici. Tale criticità non colpirà soltanto i cittadini di Telese Terme, ma l’intera comunità della Valle Telesina. La sede della cittadina termale rappresenta infatti un punto di riferimento nodale per l’intero comprensorio, essendo l’unico ufficio postale della zona a garantire l’apertura al pubblico anche nelle ore pomeridiane. Comunicato Stampa Il concorso promosso dal Comune sannita amplia la rete culturale con il festival. Comunicato Stampa Giovedì 21 maggio l’incontro con lo storico Arturo Marzano nella Sala studio del. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Telese, il PD: “Ufficio postale chiuso, disagi inevitabili” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Telese, chiude temporaneamente l’Ufficio Postale: servizi trasferiti a SolopacaNel documento si legge che il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione dei lavori infrastrutturali legati al progetto nazionale... Telese Terme: lavori all’Ufficio Postale, servizi temporaneamente trasferiti a SolopacaTempo di lettura: 2 minutiIl Sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, rende noto di aver ricevuto formale comunicazione da parte di Poste Italiane... Telese Terme: lavori all’Ufficio Postale, servizi temporaneamente trasferiti a SolopacaIl Sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, rende noto di aver ricevuto formale comunicazione da parte di Poste Italiane in merito alla temporanea chiusura al pubblico dell’Ufficio Postale cittadin ... ntr24.tv Telese, chiude temporaneamente l’Ufficio Postale: servizi trasferiti a SolopacaDal 19 maggio al 20 giugno l’Ufficio Postale di Telese Terme resterà chiuso per lavori legati al progetto POLIS. Tutti i servizi saranno trasferiti temporaneamente a Solopaca. fremondoweb.com