Riaperto l’ufficio postale Riqualificato con il progetto Polis Aumentano i servizi per i cittadini

Da lanazione.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ufficio postale di Castel del Piano è stato riaperto dopo lavori di ristrutturazione e ammodernamento finanziati dal progetto Polis di Poste Italiane. La riqualificazione ha portato all’aumento dei servizi disponibili per i cittadini. L’intervento ha migliorato gli spazi e le infrastrutture dell’ufficio, che ora offre una gamma più ampia di servizi rispetto al passato. La riapertura avviene in seguito a un periodo di chiusura, durante il quale sono stati completati i lavori di intervento.

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Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Castel del Piano dopo gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento realizzati nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane. La sede di via Domenico Santucci torna così operativa con nuovi spazi, servizi digitali e funzioni dedicate alla pubblica amministrazione. L’intervento rientra nel piano nazionale promosso da Poste Italiane per rafforzare la presenza dei servizi nei comuni con meno di 15mila abitanti e favorire la coesione territoriale. L’ufficio amiatino è stato completamente rinnovato sia negli ambienti interni che nelle dotazioni tecnologiche. Le sale aperte al pubblico sono... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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