La federcalcio tedesca ha annunciato l’ingaggio di Jurgen Klopp come nuovo commissario tecnico della nazionale, con incarico fino al 2030. La selezione si concluderà con il Mondiale in programma tra Spagna, Portogallo e Marocco. Klopp ha sottolineato che non tollererà attacchi personali e che in caso di comportamenti simili potrebbe lasciare l’incarico.

La Germania ha ufficializzato Jurgen Klopp: sarà il commissario tecnico della Nazionale fino al Mondiale 2030, in programma tra Spagna, Portogallo e Marocco. "Questo rappresenta il culmine ideale della mia carriera, della mia vita, della mia vita professionale. Dedicherò tutte le mie energie a questo incarico", ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. Poi ha subito messo le cose in chiaro: "È un grandissimo onore e sarò pagato molto bene per questo, ma nel giorno in cui voi direte che non mi volete più, me ne andrò, senza chiedere buonuscita. Se la Federazione dirà 'così non vogliamo andare avanti', io me ne andrò. Se vi comporterete male e non lascerete tranquilla la mia famiglia, me ne andrò anche in quel caso". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ufficiale, Klopp è il nuovo ct della Germania. Ma avverte: "Niente attacchi personali o vado via"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Klopp sarà il nuovo ct della Germania

Leggi anche: Klopp è il nuovo CT della Germania: “Un ruolo speciale per me”.

Temi più discussi: Germania, ufficiale la nomina di Klopp come nuovo ct: contratto fino al Mondiale 2030; Guardiola-Italia, la Serie A pronta a dare una mano: ecco l'idea della colletta; Pep Guardiola CT dell'Italia di Malagò, Maldini e Leonardo con l'aiuto di Puma? A che cifre viaggia il tecnico; Lazio, crollo degli abbonamenti: il 93% dei tifosi non ha rinnovato la tessera.

Ufficiale: #Klopp è il nuovo CT della #Germania x.com

Ufficiale, Klopp è il nuovo Ct della Germania: Felice e onorato di questa opportunitàDopo l'eliminazione al Mondiale 2026 per mano del Paraguay, la nazionale tedesca affida la panchina a Jürgen Klopp. msn.com

Klopp è il nuovo ct della Germania: Incarico unico, si combatte l'uno per l'altro...L'annuncio e le prime parole del neo commissario tecnico della selezione tedesca, che riparte dall'ex Liverpool e Borussia Dortmund: è lui il dopo Nagelsmann ... corrieredellosport.it