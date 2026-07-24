Jurgen Klopp è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale tedesca. La nomina è stata annunciata ufficialmente e rappresenta un nuovo incarico per l’allenatore. Klopp assume il ruolo di allenatore della squadra nazionale senza ulteriori dettagli sul contratto o le tempistiche. La sua nomina segna un cambiamento nella guida tecnica della nazionale tedesca.

Jurgen Klopp è il Nuovo CT della Germania: Una Scelta Strategica per il Futuro. BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Jurgen Klopp è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Nazionale tedesca. L’esperto allenatore, noto per le sue vittorie con Borussia Dortmund e Liverpool, ha firmato un contratto quadriennale, succedendo a Julian Nagelsmann, recentemente dimissionario. Klopp assumerà il comando della Mannschaft il 15 agosto, mentre guiderà la squadra verso gli obiettivi di Euro2028 e del Mondiale 2030. Le Prime Parole di Klopp e il Suo Staff. “Allinearmi con la Nazionale è un onore indescrivibile”, ha dichiarato Klopp. “La squadra nazionale ha un potere unico di unire il popolo tedesco. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Klopp è il nuovo CT della Germania: “Un ruolo speciale per me”.

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