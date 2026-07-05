Jürgen Klopp sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale tedesca. Dopo l’eliminazione ai sedicesimi del Mondiale contro il Paraguay e le dimissioni di Nagelsmann, l’ex allenatore del Liverpool è stato scelto per sostituirlo. L’annuncio è stato comunicato nelle ultime ore. La decisione arriva in un momento di cambiamenti per la selezione nazionale, che cerca una guida stabile dopo le recenti vicende.

Jürgen . Dopo l’eliminazione ai sedicesimi del Mondiale contro il Paraguay e le successive dimissioni di Nagelsmann, l’ex Liverpool è pronto a prendere il suo posto. Sarà Klopp il nuovo ct della Germania. Scrive l’esperto di mercato Fabrizio Romano su X: Jürgen Klopp nuovo commissario tecnico della Germania, ci siamo! Klopp ha accettato di subentrare; contratto a lungo termine, progetto e uscita dal gruppo Red Bull ancora in discussione, ma sarà il nuovo commissario tecnico. Red Bull aveva considerato Glasner come sostituto, ma lui firmerà per il Nottingham Forest. BREAKING: Jürgen Klopp as new Germany head coach, here we go! Klopp has accepted to take over; long term contract details, project and RB Group exit still under discussion, but he will be the new head coach. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Klopp sarà il nuovo ct della Germania

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jürgen Klopp nuevo entrenador de Alemania, según Fabrizio Romano

Notizie e thread social correlati

Klopp nuovo ct della Germania? Jurgen ha aperto alla panchina della Nazionale in caso di ribaltone con NagelsmannJurgen Klopp ha dichiarato di essere disponibile a prendere in considerazione il ruolo di allenatore della nazionale tedesca se dovesse verificarsi...

In Germania attaccano Nagelsmann e invocano un nuovo ct. Klopp: "Non è il momento di parlarne"La stampa tedesca ha criticato duramente la nazionale dopo l'eliminazione ai sedicesimi di finale contro il Paraguay ai rigori.

Temi più discussi: Jürgen Klopp nuovo ct della Germania: così i tedeschi sognano di rinascere, ma c'è il nodo Red Bull; Svolta Germania: Klopp disponibile a fare il Ct; Germania, Nagelsmann dice addio: pronto Klopp, ma c'è il nodo Red Bull; Nagelsmann rischia l'esonero: Klopp pronto a diventare Ct della Germania.

Jürgen #Klopp sarà il nuovo allenatore della #Germania al posto di #Nagelsmann x.com

Klopp esce allo scoperto: Sono pronto per tornare ad allenare. E la Germania lo aspetta…Di certo il nuovo ct dovrà affrontare problemi profondi, testimoniati dalle ultime tre rassegne mondiali: due eliminazioni ai gironi (Russia 2018 e Qatar 2022), e quest’ultima ai sedicesimi. In German ... corrieredellosport.it

La Germania si affida a Klopp, o lo ami o lo odi, chi è il nuovo ctJurgen Klopp sarà il nuovo ct della Germania: la Federazione tedesca ha scelto l'ex Dortmund per il dopo Nagelsmann. La storia del neo commissario tecnico. sport.virgilio.it