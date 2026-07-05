Klopp sarà il nuovo ct della Germania

Da ilnapolista.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jürgen Klopp sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale tedesca. Dopo l’eliminazione ai sedicesimi del Mondiale contro il Paraguay e le dimissioni di Nagelsmann, l’ex allenatore del Liverpool è stato scelto per sostituirlo. L’annuncio è stato comunicato nelle ultime ore. La decisione arriva in un momento di cambiamenti per la selezione nazionale, che cerca una guida stabile dopo le recenti vicende.

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Jürgen . Dopo l’eliminazione ai sedicesimi del Mondiale contro il Paraguay e le successive dimissioni di Nagelsmann, l’ex Liverpool è pronto a prendere il suo posto. Sarà Klopp il nuovo ct della Germania. Scrive l’esperto di mercato Fabrizio Romano su X: Jürgen Klopp nuovo commissario tecnico della Germania, ci siamo! Klopp ha accettato di subentrare; contratto a lungo termine, progetto e uscita dal gruppo Red Bull ancora in discussione, ma sarà il nuovo commissario tecnico. Red Bull aveva considerato Glasner come sostituto, ma lui firmerà per il Nottingham Forest. BREAKING: Jürgen Klopp as new Germany head coach, here we go! Klopp has accepted to take over; long term contract details, project and RB Group exit still under discussion, but he will be the new head coach. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Jürgen Klopp nuevo entrenador de Alemania, según Fabrizio Romano

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