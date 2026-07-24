L'Udinese ha perso 2-0 contro lo Swansea in un'amichevole estiva. La squadra italiana ha schierato senza Zaniolo, che ha ripreso ad allenarsi solo il giorno precedente. Tra i giocatori in campo, Vojvoda e Solet hanno mostrato buone prestazioni. La partita si è disputata questa mattina, con lo Swansea che ha segnato entrambi i gol nel secondo tempo.

Cade l'Udinese nel suo secondo match amichevole di preparazione estiva, che termina 2-0 a favore dello Swansea. Tra i friulani out Zaniolo come previsto, il centrocampista ha infatti ricominciato solo nella giornata di ieri ad allenarsi con la squadra. Fuori anche Davis in attacco per gestione, l'inglese ha giocato i 45 minuti del secondo tempo. Questa la cronaca del match da UdineseBlog: "Al 5' minuto Swansea già in vantaggio con Cullen che, sfuggito a Palma e servito in profondità sulla sinistra inglese da Fiulton, batte Padelli. Decisamente più intraprendenti gli inglesi che al 20' mettono in difficoltà la difesa friulana che sbanda con incertezze del reparto arretrato. 🔗 Leggi su Sosfanta.com

© Sosfanta.com - Udinese, sconfitta 2-0 in amichevole contro lo Swansea: out Zaniolo, bene Vojvoda e Solet

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