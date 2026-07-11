Zaniolo non si è presentato ai primi allenamenti del ritiro dell’Udinese. Nel frattempo, è arrivata un’offerta ufficiale per Vojvoda, con il Como che ha risposto alla proposta. L’estate del club friulano si è fatta più movimentata, ma non per motivi legati alle attività sul campo.

Zaniolo ha diserato i primi allenamenti del ritiro dell’Udinese! Offerta ufficiale per Vojvoda con il Como che ha risposto così. L’estate dell’ Udinese si accende improvvisamente, ma non per ragioni legate ai grandi sorrisi del pre-campionato. Al centro della bufera c’è infatti il futuro di Nicolò Zaniolo: dopo il riscatto formale dal Galatasaray, la permanenza in Friuli del fantasista è tornata prepotentemente in forte dubbio. Nonostante un’annata trascorsa in bianconero che sembrava aver sancito la pace definitiva, il rapporto tra il giocatore e la dirigenza sta vivendo ore di forte turbolenza a causa di un accordo contrattuale che stenta a decollare. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Caos Zaniolo, diserta i primi allenamenti del ritiro dell’Udinese! Intanto offerta ufficiale per Vojvoda, la risposta del Como!

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