Milan sondaggio con l’Udinese per Solet e Zaniolo | incontro con Nani

Nel tardo pomeriggio di ieri, a Casa Milan si è svolto un incontro tra il direttore sportivo dell’Udinese e la dirigenza del club di calcio. La riunione si è concentrata su possibili trasferimenti di giocatori, tra cui Solet e Zaniolo. Nel corso dell’incontro è stato anche presente un rappresentante della figura di Nani. La giornata ha visto anche la presentazione di un nuovo allenatore, mentre tutti gli altri eventi erano incentrati sulla sessione di mercato.

Nel tardo pomeriggio di ieri, mentre tutti gli occhi erano puntati sulla conferenza stampa di presentazione di Amorim, a Casa Milan si è svolto un incontro preliminare tra il direttore sportivo dell’Udinese Gianluca Nani e la dirigenza rossonera, come riportato da Calciomercato.com. Il tema della conversazione sono stati due dei principali giocatori della rosa bianconera, capaci di attirare l’attenzione di varie big italiane e non solo: Solet e Zaniolo. I pezzi mancanti nella rosa del Milan. Nonostante l’acquisto di Goncalo Ramos dal PSG e l’imminente arrivo di Gila dalla Lazio, il Milan sembra intenzionato a voler completare al meglio i propri reparti con ulteriori acquisti. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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MILAN-UDINESE, VERTICE A CASA MILAN! Nani incontra Almstadt: assalto a Solet, Atta e Zaniolo!

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