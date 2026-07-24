Ucraina attacco regione russa Kirov Drone abbattuto in Romania da caccia italiani

Da tv2000.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle ultime ore, nella regione russa di Kirov sono stati segnalati nuovi attacchi, con vittime e feriti. Contestualmente, un drone non identificato è stato abbattuto in Romania da un caccia italiano. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità degli attacchi o sulle conseguenze specifiche di ciascun episodio. La situazione rimane sotto osservazione, con nessuna comunicazione ufficiale che chiarisca le cause o le responsabilità.

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Il conflitto in Ucraina. Nelle ultime ore nuovi attacchi hanno colpito la regione russa di Kirov, provocando vittime e feriti. Drone sconosciuto abbattuto in Romania da caccia italiani. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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