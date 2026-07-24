Nelle ultime ore, nella regione russa di Kirov sono stati segnalati nuovi attacchi, con vittime e feriti. Contestualmente, un drone non identificato è stato abbattuto in Romania da un caccia italiano. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità degli attacchi o sulle conseguenze specifiche di ciascun episodio. La situazione rimane sotto osservazione, con nessuna comunicazione ufficiale che chiarisca le cause o le responsabilità.

Il conflitto in Ucraina. Nelle ultime ore nuovi attacchi hanno colpito la regione russa di Kirov, provocando vittime e feriti. Drone sconosciuto abbattuto in Romania da caccia italiani. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Tv2000.it - Ucraina, attacco regione russa Kirov. Drone abbattuto in Romania da caccia italiani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ucraina, attacco regione russa Kirov. Drone abbattuto in Romania da caccia italiani

Notizie e thread social correlati

Drone abbattuto in Romania: coinvolti anche due Eurofighter italianiUn caccia F-16 delle forze armate ha abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo in Romania, segnando la seconda incursione in poche...

Perché gli F16 Nato non abbattuto il drone russo in Romania? I caccia in volo per 40 minuti (ma solo quattro per colpirlo)Un drone russo si è schiantato su un edificio residenziale di dieci piani a Gala?i, in Romania, causando un incendio e due feriti.

Argomenti più discussi: Mar Nero, attacco a nave GPL diretta in Ucraina: tre feriti al largo della Romania; Kiev lancia 400 droni mentre Mosca usa sempre più i missili balistici; Cittadini cinesi feriti nell'attacco ucraino contro la Russia.; Russia: le forze ucraine bombardano il centro logistico di Wildberries a Elektrostal – video.

Ucraina, raid su Kiev in pieno giorno: 10 morti e decine di feriti. Drone abbattuto da F-16 in RomaniaE in corso un'operazione di soccorso nella regione di Kiev a seguito dell'attacco missilistico russo. Al momento si contano decine di feriti. Si sa inoltre che, purtroppo, sei persone hanno perso la ... ilmessaggero.it

Il crescente risentimento polacco verso l'Ucraina - Geopolitica da una prospettiva psicologica: come l'ansia di status sottostante ha portato a un conflitto diplomatico reddit