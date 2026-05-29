Un drone russo si è schiantato su un edificio residenziale di dieci piani a Gala?i, in Romania, causando un incendio e due feriti. Nel frattempo, due caccia F16 della NATO sono rimasti in volo per circa 40 minuti nella regione, ma solo per quattro minuti hanno tentato di intervenire sul drone. La presenza dei caccia ha suscitato discussioni sulla gestione dell’incidente e sulla risposta militare nella zona.

Una pioggia di droni contro Odessa, poi l'incidente. Uno di questi si schianta su un edificio residenziale di 10 piani nella città di Gala?i, in Romania, provocando un incendio e due feriti. Non è la prima volta che un velivolo senza pilota di Mosca devia la sua rotta e finisce in territorio Nato, ma la portata dei danni rischia di portare il conflitto in una pericolosa escalation. Immediata è stata infatti la reazione dell'Alleanza atlantica ha condannato la «sconsideratezza» di Mosca. «La Nato continuerà a rafforzare le nostre difese contro tutte le minacce, compresi i droni», ha dichiarato la portavoce Allison Hart sui social media, aggiungendo che il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, è in contatto con le autorità rumene. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Perché gli F16 Nato non abbattuto il drone russo in Romania? I caccia in volo per 40 minuti (ma solo quattro per colpirlo)

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