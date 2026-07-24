Un caccia F-16 delle forze armate ha abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo in Romania, segnando la seconda incursione in poche settimane dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina. L’episodio si è verificato nel distretto di Buzau e coinvolge anche due Eurofighter italiani.

Buzau (Romania), 24 luglio 2026 – È di nuovo allerta in Romania dopo che un caccia F-16 delle forze armate ha abbattuto un drone che ha violato lo spazio aereo del paese: l’ennesima incursione dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, la seconda a distanza di poche settimane. Secondo quanto riportato da ProTv, il velivolo senza pilota ha oltrepassato i confini rumeni alle 9.39 di oggi, venendo localizzato a circa 20 km a est di Sulina, a ridosso del mar Nero. La rotta anomala è proseguita nei cieli di Braila, Fetesti e Buzau, nel sud est del Paese. Per fronteggiare l’emergenza ed evitare pericolose conseguenze – a maggio un drone partito... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Drone abbattuto in Romania: coinvolti anche due Eurofighter italiani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Drone russo in Romania: perché gli F-16 della Nato non l'hanno abbattutoUn drone russo ha colpito un edificio residenziale a Galati, città nella parte orientale della Romania.

Perché gli F16 Nato non abbattuto il drone russo in Romania? I caccia in volo per 40 minuti (ma solo quattro per colpirlo)Un drone russo si è schiantato su un edificio residenziale di dieci piani a Gala?i, in Romania, causando un incendio e due feriti.

Argomenti più discussi: Romania abbatte drone nel suo spazio aereo, Bucarest: Prima volta; Ilie Bolojan, per la Giornata delle Forze Aeree: La difesa della Romania si basa su investimenti e persone ben preparate.

Un caccia F-16 dell'Aeronautica militare romena ha abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Romania. Lo ha annunciato il presidente Nicu?or Dan, precisando che il velivolo è stato intercettato e distrutto sopra un'area disabitata, senza alcu x.com

Nicu?or Dan: Un drone è stato abbattuto nello spazio aereo della Romania reddit

Romania: caccia F-16 abbatte drone nel suo spazio aereo, è la prima volta. Coinvolti due Eurofighter italianiIl ministero della Difesa romeno ha riferito che il caccia ha ingaggiato un drone con un missile aria-aria durante una missione di pattugliamento aereo. Coordinazione impeccabile con gli Eurofighter ... msn.com

Romania, caccia F-16 abbatte un drone nello spazio aereo nazionale: in volo anche gli Eurofighter italianiAlta tensione nei cieli dell'Europa orientale. Un caccia F-16 in forza all'Aeronautica militare rumena ha intercettato e abbattuto un drone penetrato all'interno dello spazio ... ilmessaggero.it