Un giovane operaio di 18 anni è morto in un incidente sul lavoro all'inizio della giornata. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto all’interno di un’area industriale dove si svolgono attività di movimentazione di materiali. La vittima sarebbe stata colpita da un collega durante le operazioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

La giornata di lavoro era appena iniziata quando un grave incidente ha spezzato la vita di un giovane operaio. Nei luoghi dove ogni giorno si svolgono attività industriali e movimentazione di materiali, pochi istanti possono trasformare una normale mattinata in una tragedia. Le prime ore dopo un infortunio sono spesso dedicate alla ricostruzione dei fatti, per capire cosa sia accaduto e individuare eventuali responsabilità. La sicurezza nei luoghi di lavoro torna così al centro dell’attenzione, con gli accertamenti affidati agli organi competenti chiamati a ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle procedure previste. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ucciso dal collega!”. Operaio morto a 18anni: incidente assurdo

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