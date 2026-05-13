Morto l' operaio di 32 anni intossicato dall' acido usato per pulire l' autocisterna | voleva salvare un collega

Un uomo di 32 anni è deceduto dopo aver inalato vapori tossici mentre puliva un’autocisterna. L’operaio aveva tentato di soccorrere un collega rimasto intrappolato all’interno del veicolo, ma durante l’intervento si è trovato in difficoltà. La sua morte è stata causata dall’intossicazione da acido usato per la pulizia, che ha inalato mentre cercava di aiutare il collega. La vicenda è ora al vaglio delle autorità competenti.

Voleva fare la cosa giusta, voleva aiutare un collega di lavoro rimasto intrappolato nell'autocisterna che stava pulendo e invece lui stesso è rimasto bloccato e ha respirato sostanze tossiche. È morto Mustapha Ladid, l'operaio 32enne originario del Marocco e impiegato alla Carrara Group di.🔗 Leggi su Today.it

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