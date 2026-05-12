Tragico incidente sul lavoro a Torino in via Filadelfia | morto un operaio 45enne travolto dal materiale
Un incidente mortale si è verificato oggi a Torino, in via Filadelfia 220, poco dopo le 13. Un operaio di 45 anni è stato investito dal materiale sul luogo di lavoro, provocandone la morte. La vittima era impegnata in attività di routine quando si è verificato l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.
Ancora una tragedia sul posto di lavoro. É successo poco dopo le 13 a Torino, precisamente in via Filadelfia 220, il drammatico incidente che è costato la vita a un lavoratore di 45 anni. Incidente sul lavoro: morto operaio di 45 anni in via FiladelfiaL'uomo si trovava infatti sul posto di lavoro.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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