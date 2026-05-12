Tragico incidente sul lavoro a Torino in via Filadelfia | morto un operaio 45enne travolto dal materiale

Un incidente mortale si è verificato oggi a Torino, in via Filadelfia 220, poco dopo le 13. Un operaio di 45 anni è stato investito dal materiale sul luogo di lavoro, provocandone la morte. La vittima era impegnata in attività di routine quando si è verificato l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

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