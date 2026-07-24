Un uomo è stato condannato per aver ucciso un giovane durante una lite per un paio di cuffiette. La Corte ha deciso di offrire a quest’ultimo un’ultima opportunità istituzionale, permettendogli di partecipare a un percorso di recupero sociale. La decisione è stata comunicata in un documento ufficiale, che sottolinea la possibilità di un percorso riparativo anziché una condanna definitiva.

A Daniele Rezza va concessa "l'ultima opportunità istituzionale" per "tentare un suo effettivo recupero sociale". Lo scrive la Corte d'Assise d'Appello di Milano che ha ammesso a un percorso di giustizia riparativa il 21enne condannato a 27 anni di carcere per aver ucciso, nel 2024, con una coltellata al cuore il 31enne Manuel Mastrapasqua per portargli via delle cuffiette. Contraria la famiglia della vittima, che ha manifestato, viene spiegato, una "chiusura umanamente comprensibile"., Nell'ordinanza di sei pagine, la Corte spiega che "i programmi riparativi" sono "configurati dalla legge per essere svolti nell'interesse dell'autore e delle vittime del reato". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Uccise per un paio di cuffiette, sì alla giustizia riparativa per Daniele Rezza

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Milano, uccise un ragazzo per rubargli le cuffiette: condannato a 27 anni in appello

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