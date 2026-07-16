Un uomo accusato di aver ucciso un giovane in strada a Rozzano durante un tentativo di furto di cuffiette è stato giudicato capace di intendere e di volere al momento del fatto. L’aggressione, avvenuta per il furto di un paio di cuffiette dal valore di 14 euro, ha portato all’omicidio del giovane. La valutazione sulla capacità mentale dell’imputato è stata fatta nel corso del procedimento legale.

Quando ha accoltellato Manuel Mastrapasqua in strada a Rozzano per rubargli un paio di cuffiette da 14 euro, Daniele Rezza era perfettamente capace di intendere e di volere. Lo ha stabilito la perizia psichiatrica disposta durante il processo d'appello per l'omicidio nel Milanese del 31enne, dopo che il 21enne era stato condannato in primo grado a 27 anni di carcere. Secondo la psichiatra Mara Bertini, nel giovane sono state ravvisate "alterazioni della regolazione delle emozioni e un'aggressività reattiva", che però non vanno a definirne uno stato di infermità mentale., Secondo quanto emerge dall'indagine peritale -... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Rozzano, uccise Manuel Mastrapasqua per un paio di cuffiette: Daniele Rezza è "capace di intendere e di volere"

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Omicidio Mastrapasqua, Daniele Rezza chiede perdono in aula. Si riapre il processo: disposta perizia

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Si parla di: Omicidio di Manuel Mastrapasqua: Daniele Rezza era capace di intendere e di volere.

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