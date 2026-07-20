La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di carcere per un giovane di 21 anni, accusato di aver ucciso un ragazzo nel tentativo di rubargli delle cuffiette. L'omicidio è avvenuto l’11 ottobre scorso. La sentenza si basa sulle prove presentate durante il processo e sulla ricostruzione dei fatti. La corte ha respinto l’appello presentato dall’imputato.

La Corte d'Assise d'appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, nel Milanese, ha accoltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, 31enne che stava tornando a casa dal lavoro, per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro, quando era appena sceso da un tram. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa, con attenuanti generiche equivalenti, e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Uccise per un paio di cuffiette, confermata in Appello la condanna a 27 anni per Daniele Rezza

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