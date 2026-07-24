Un uomo accusato di aver ucciso una persona durante un episodio legato a cuffiette dal valore di 14 euro è stato ammesso alla giustizia riparativa. La famiglia della vittima si è detta contraria a questa soluzione. La decisione rappresenta un’ultima opportunità per l’imputato, che dovrà dimostrare di aver compreso la gravità del suo gesto. La procedura prevede un percorso di confronto e riparazione, ma il suo esito dipenderà dalla sua condotta e dalla volontà di assumersi le responsabilità.

Rozzano, 24 luglio 2026 – È l’ultima chance. Starà a lui giocarsela bene, a partire dall’effettiva comprensione della tremenda enormità di quanto ha commesso. È stato ammesso a un percorso di giustizia riparativa Daniele Rezza, condannato a 27 anni per l’omicidio del 31enne Manuel Mastrapasqua, assassinato nel 2024 per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro. Le motivazioni. Al ventunenne, scrivono i giudici della Corte d’Assise d’appello di Milano, va data "l'ultima opportunità istituzionale" per "tentare un suo effettivo recupero sociale", dato che è " tuttora incapace di assumersi, appieno e sino in fondo, le proprie responsabilità ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Uccise per le cuffiette da 14 euro, viene ammesso alla giustizia riparativa. La famiglia della vittima era contraria

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