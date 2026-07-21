Teresa Stabile uccisa dall’ex marito Vincenzo Gerardi rischia l’ergastolo | è battaglia sulla premeditazione
Il processo contro Vincenzo Gerardi, accusato dell’omicidio dell’ex moglie avvenuto ad aprile 2025, si avvicina alla conclusione davanti alla Corte d'Assise di Busto Arsizio. L’imputato è sotto accusa per aver ucciso con 16 coltellate la donna nel cortile del condominio di Samarate, dove entrambi risiedevano dopo la separazione. La discussione si concentra sulla premeditazione del gesto, con la sentenza prevista a breve.
Samarate (Varese) – Si avvia verso la conclusione il processo davanti alla Corte d'Assise di Busto Arsizio a carico di Vincenzo Gerardi, imputato pe r l'omicidio dell'ex moglie Teresa Stabile, uccisa nell'aprile 2025 con 16 coltellate nel cortile del condominio di Samarate dove i due continuavano a vivere, pur essendosi già separati. La responsabilità materiale dell'omicidio non è in discussione: Gerardi fu arrestato in flagranza e confessò il delitto. A dividere accusa e difesa è invece la qualificazione giuridica dei fatti, in particolare la contestata aggravante della premeditazione, dalla quale dipende anche l'entità della pena. Nel corso dell'ultima udienza si sono confrontate le tesi della parte civile e della difesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Hasta esposa pedir divorcio, él darse cuenta cuánto amar ella, volverse loco suplicar perdón.
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Parla la difesa di Vincenzo Gerardi: Un uomo disperato. E accusa tutti di aver mentito. Se vivevano nel terrore perché non hanno fatto niente?. Vale la pena ricordare che quando Teresa Stabile si è allontanata dal marito lui l'ha uccisa con 16 coltellate facebook
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