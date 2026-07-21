Samarate (Varese) – Si avvia verso la conclusione il processo davanti alla Corte d'Assise di Busto Arsizio a carico di Vincenzo Gerardi, imputato pe r l'omicidio dell'ex moglie Teresa Stabile, uccisa nell'aprile 2025 con 16 coltellate nel cortile del condominio di Samarate dove i due continuavano a vivere, pur essendosi già separati. La responsabilità materiale dell'omicidio non è in discussione: Gerardi fu arrestato in flagranza e confessò il delitto. A dividere accusa e difesa è invece la qualificazione giuridica dei fatti, in particolare la contestata aggravante della premeditazione, dalla quale dipende anche l'entità della pena. Nel corso dell'ultima udienza si sono confrontate le tesi della parte civile e della difesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Teresa Stabile uccisa dall’ex marito, Vincenzo Gerardi rischia l’ergastolo: è battaglia sulla premeditazione

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Hasta esposa pedir divorcio, él darse cuenta cuánto amar ella, volverse loco suplicar perdón.

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