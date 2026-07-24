Ubriachezza molesta oltraggio violenza e lesioni | marocchino denunciato a piede libero

Notizia in breve

Alle 20.30 di ieri sera, una volante è intervenuta alla stazione di Como, dove un uomo di 43 anni stava disturbando i passeggeri in attesa dei treni. La polizia ha accertato che l'uomo era ubriaco e aveva rivolto insulti, causato danni e aggredito alcune persone. È stato denunciato a piede libero per ubriachezza molesta, oltraggio, violenza e lesioni.