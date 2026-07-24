Ubriachezza molesta oltraggio violenza e lesioni | marocchino denunciato a piede libero
Alle 20.30 di ieri sera, una volante è intervenuta alla stazione di Como, dove un uomo di 43 anni stava disturbando i passeggeri in attesa dei treni. La polizia ha accertato che l'uomo era ubriaco e aveva rivolto insulti, causato danni e aggredito alcune persone. È stato denunciato a piede libero per ubriachezza molesta, oltraggio, violenza e lesioni.
Verso le 20.30 di ieri sera una volante è intervenuta presso la Stazione S. Giovanni di Como, dove era stata segnalata la presenza del 43enne, che stava tenendo un comportamento molesto nei confronti dei passeggeri presenti in attese dei treni. Una volta giunti sul posto gli agenti hanno immediatamente individuato l’uomo che manifestava subito un comportamento molesto dovuto al suo stato di alterazione da alcool oltre ad essere poco collaborativo nelle fasi di identificazione. Convinto a consegnare i documenti personali, si rivolgeva agli operatori con frasi offensive e con un atteggiamento agitato, che li motivava ad allontanare l’uomo dalla stazione per accompagnarlo verso l’autovettura di servizio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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