Spaccio violenza domestica e ubriachezza molesta | nel weekend raffica di controlli della Polizia

Nel fine settimana, la Polizia di Ravenna ha effettuato numerosi controlli sul territorio, concentrandosi su reati come spaccio di sostanze stupefacenti, violenza domestica e comportamenti di ubriachezza molesta.

Nel corso del fine settimana, la Polizia di Stato di Ravenna ha intensificato le proprie attività di controllo del territorio. Nella serata di venerdì, gli agenti hanno denunciato un soggetto straniero per detenzione di stupefacente a fini di spaccio. L'uomo sarebbe stato trovato in possesso di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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