Rimini turista denuncia stupro in spiaggia | albanese denunciato a piede libero

Una turista ha denunciato di essere stata vittima di uno stupro sulla spiaggia di Rimini tra il 5 e il 6 luglio. Secondo quanto riferito, l'aggressore l'avrebbe attirata sulla battigia e costretta a subire atti sessuali. La persona sospettata, di nazionalità albanese, è stata identificata e denunciata a piede libero. La polizia sta indagando sulla vicenda.

Ennesima presunta violenza sessuale sulla spiaggia di Rimini quella che, nella notte tra il 5 e 6 luglio, è stata denunciata dalla vittima che sarebbe stata attirata sulla battigia e costretta a subìre degli atti sessuali. Ad essere abusata una giovane turista tedesca appena maggiorenne che, secondo quanto emerso, si trovava in Riviera con un gruppo di amiche e, come spesso succede in questi casi, avevano conosciuto dei ragazzi coi quali trascorrere le vacanze. Sarebbe stato a questo punto, secondo il racconto della 18enne, che il giovane l’avrebbe costretta a una serie di atti sessuali contro la sua volontà fino a quando la giovane era riuscita ad allontanarsi e ritornare dalle sue amiche. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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