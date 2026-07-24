Tutto bloccato fino alle elezioni | fallisce il Piano Trump per Gaza e si teme una nuova escalation

Notizia in breve

Le forze internazionali rimangono ferme a Gerusalemme, mentre la tregua a Gaza sembra ormai impossibile. Il Piano Trump, che prevedeva un intervento per calmare la crisi, non è stato attuato. Le autorità israeliane continuano a mantenere il blocco e non ci sono segnali di apertura fino alle elezioni del 27 ottobre. La situazione rimane tesa e senza prospettive di sblocco immediato.