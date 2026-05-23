Vingegaard a Pila si prende tutto tappa e Maglia Rosa | Avevamo messo una ics il piano è riuscito

Vingegaard ha vinto in solitaria la prima tappa alpina del Giro d'Italia, ottenendo anche la Maglia Rosa. La vittoria di tappa rappresenta la terza per il ciclista in questa edizione. Il team aveva pianificato questa strategia, che si è rivelata efficace. La tappa si è conclusa con Vingegaard che ha superato gli avversari in salita, assicurandosi il primo posto e la leadership generale della corsa.

Alla prima tappa alpina Vingegaard vince in solitaria e si prende la vittoria di tappa (terza in questo Giro d'Italia) ma soprattutto è la nuova Maglia Rosa. Resiste il solo Gall, secondo, davanti a Hindley. Ottima reazione anche di Pellizzari, Eulalio crolla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Giro Express - Stage 14: Aosta - Pila | Giro d'Italia 2026

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