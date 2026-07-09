Governo Meloni la premier dopo il vertice Nato | Rapporto con Trump? Non mi pento Campo largo a Napoli | Uniti alle elezioni | news in diretta

Dopo il vertice Nato di Ankara, la premier italiana ha dichiarato di non pentirsi di aver puntato sul rapporto con gli Stati Uniti. Ha confermato che l’Italia manterrà gli impegni sul riarmo, ma in modo sostenibile. La leader ha anche parlato di un campo largo a Napoli, sottolineando l’importanza di unire le forze alle prossime elezioni. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli del vertice o sulle alleanze internazionali.

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo il vertice Nato di Ankara: Giorgia Meloni dice che "non si pente" di aver puntato sul rapporto con Donald Trump e gli Stati Uniti, e garantisce che l'Italia manterrà gli impegni sul riarmo, ma "in modo sostenibile". Il campo largo di Pd, M5s e Avs ha svolto la sua prima iniziativa a Napoli, promettendo agli elettori: "Non saremo mai più divisi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Meloni al vertice Nato: Con Trump rapporti cordiali - Video

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