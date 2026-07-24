I Litfiba si sono esibiti ieri sera al Prato delle Cornacchie delle Cascine, nel quartiere delle Cascine. La data fa parte del tour 'Quarant’anni di 17 Re’ 2026, celebrando i 40 anni della band. La serata ha attirato molti fan, con il pubblico che ha cantato e ballato lungo tutto il set. La band ha riproposto alcuni dei brani più celebri, riscuotendo grande entusiasmo tra gli spettatori presenti.

I Litfiba sono tornati a suonare nella loro Firenze: ieri sera al Prato delle Cornacchie delle Cascine si è tenuta una delle date più attese del ’Quarant’anni di 17 Re – Tour 2026’. Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo sono saliti di nuovo insieme sul palco (allestito per l’occasione) nella formazione storica degli anni Ottanta per celebrare il quarantesimo anniversario di ’17 Re’, uno degli album più influenti della storia del rock italiano. Una serata per veri appassionati – presenti oltre settemila persone – durante la quale, per la prima volta, il pubblico ha potuto assisstere all’esecuzione integrale dell’album ’17 Re’, affiancata da alcuni dei brani più amati del repertorio della band, tra cui ’Istanbul’, ’Santiago’, ’Eroi nel vento’ e ’Cangaceiro’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutti pazzi per i Litfiba. Alle Cascine i ’17 re’

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