Firenze | Litfiba in concerto al Parco delle Cascine

Notizia in breve

Il 27 novembre sarà pubblicato un live album che ripropone tutte le tracce dell’album originale “17 Re” in versione dal vivo, inclusa la canzone “17 Re” che non era presente nella tracklist originale e che sarà disponibile per la prima volta in questa raccolta. La canzone, esclusa dall’album del 1986, è stata rilasciata quest’anno in occasione del 40º anniversario e ha acquisito uno status di culto tra i fan.