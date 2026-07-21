Firenze | Litfiba in concerto al Parco delle Cascine
Il 27 novembre sarà pubblicato un live album che ripropone tutte le tracce dell’album originale “17 Re” in versione dal vivo, inclusa la canzone “17 Re” che non era presente nella tracklist originale e che sarà disponibile per la prima volta in questa raccolta. La canzone, esclusa dall’album del 1986, è stata rilasciata quest’anno in occasione del 40º anniversario e ha acquisito uno status di culto tra i fan.
Il 27 novembre uscirà il live album “17 RE 1986 – 2026” che conterrà la versione live di tutti i brani dell’originale disco “17 Re” e la title track “17 Re”, canzone esclusa all’epoca dalla tracklist originale e pubblicata solo quest’anno in occasione del 40mo anniversario e diventata negli anni una vera e propria leggenda per i fan. Il live album verrà registrato proprio in occasione del tour celebrativo ed è già disponibile per il preorder Bio.to17RELIVE (in versione Cd e doppio LP). “17 Re”, disco pubblicato nel 1986 come album doppio (solo in Francia fu pubblicato come album singolo), si può considerare il cuore stilistico dei Litfiba degli anni ’80. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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