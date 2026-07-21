Firenze, 21 luglio 2026 - Una formazione doc e un’arena all’aperto nuova di zecca per il ritorno dei Litfiba nella “loro” Firenze. Approda giovedì 23 luglio al Prato delle Cornacchie del Parco delle Cascine, il Quarant’anni di 17 Re – Tour 2026, la serie di date che vedrà sul palco i Litfiba degli anni ’80 (nella formazione originale composta da Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo) di nuovo insieme per raccontare dal vivo la storia di un disco che ha cambiato la storia del rock: “17 re”. Gli ultimi biglietti per la data fiorentina sono disponibili su https:mc2live.itartistalitfiba e www.vivaticket.comittourlitfiba4519. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Lanazione.it - Firenze, arrivano i Litfiba in concerto al parco delle Cascine

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Riecco i LITFIBA anni 80!

Notizie e thread social correlati

Firenze, arriva Marco Castello in concerto all’Anfiteatro delle CascineMercoledì primo luglio, l’Anfiteatro delle Cascine a Firenze sarà quasi pieno per il concerto di Marco Castello.

Leggi anche: All’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze torna il concerto "S.O.S. PALESTINA2!"

Temi più discussi: Florence Calling: presentazione del libro sui Litfiba di Federico Linossi alla Contempo Records; Piazza Vittorio Veneto rinasce: più verde e meno asfalto. Due anni di cantieri per 7,5 milioni di euro; Incidente in motorino per Matteo Biffoni: 'Me la sono cavata con rottura di metacarpo e polso'.

Firenze, arrivano i Litfiba in concerto al parco delle CascineFirenze, 21 luglio 2026 - Una formazione doc e un’arena all’aperto nuova di zecca per il ritorno dei Litfiba nella loro Firenze. Approda giovedì 23 luglio al Prato delle Cornacchie del Parco delle C ... lanazione.it

Litfiba in concerto al Parco delle Cascine: il tour diventerà un live albumPiero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo di nuovo insieme per un viaggio celebrativo nel cuore del rock italiano. Il tour diventerà un live album, 17 Re live. 1986-2026, in usci ... 055firenze.it