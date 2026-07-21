Firenze arrivano i Litfiba in concerto al parco delle Cascine
Giovedì 23 luglio si terrà un concerto dei Litfiba nel parco delle Cascine a Firenze. La band torna in città con una formazione originale e si esibirà in un'area all'aperto recentemente inaugurata. La serata rappresenta il primo evento musicale di questo tipo nella nuova arena all'aperto all’interno del parco.
Firenze, 21 luglio 2026 - Una formazione doc e un’arena all’aperto nuova di zecca per il ritorno dei Litfiba nella “loro” Firenze. Approda giovedì 23 luglio al Prato delle Cornacchie del Parco delle Cascine, il Quarant’anni di 17 Re – Tour 2026, la serie di date che vedrà sul palco i Litfiba degli anni ’80 (nella formazione originale composta da Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo) di nuovo insieme per raccontare dal vivo la storia di un disco che ha cambiato la storia del rock: “17 re”. Gli ultimi biglietti per la data fiorentina sono disponibili su https:mc2live.itartistalitfiba e www.vivaticket.comittourlitfiba4519. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Riecco i LITFIBA anni 80!
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