Due turisti sono stati morsi da pesci mentre nuotavano in acqua, causando momenti di panico tra gli altri bagnanti. Gli episodi sono avvenuti a breve distanza nel tempo, lasciando tutti sconvolti. Entrambi i visitatori hanno riportato ferite e sono stati assistiti sul posto. La scoperta di questi attacchi ha generato preoccupazione tra chi era in spiaggia, senza che siano stati ancora chiariti i motivi di questi incontri improvvisi.

Due episodi ravvicinati, due turisti feriti mentre stavano semplicemente facendo il bagno e un unico interrogativo che continua ad alimentare preoccupazione tra bagnanti ed esperti. Nel giro di pochi giorni, lungo una delle coste più frequentate dell’estate italiana, due persone sono finite in ospedale dopo essere state morse da un pesce, riportando profonde ferite alle gambe. L’ultimo caso ha avuto come protagonista un uomo di 76 anni che stava nuotando a poca distanza dalla riva quando ha avvertito un dolore improvviso al polpaccio. Riuscito a tornare sulla spiaggia, presentava una lesione profonda al polpaccio sinistro accompagnata da una copiosa perdita di sangue. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Turisti morsi da pesci, panico tra i bagnanti: la scoperta spaventosa

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