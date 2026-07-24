Due uomini sono stati punti da pesci mentre nuotavano tra Palinuro e Pioppi, nel Cilento, con ferite alle gambe. Entrambi hanno chiamato i soccorsi, che sono intervenuti sul posto. Nei giorni precedenti, altri turisti avevano subito attacchi simili, causando panico tra i bagnanti e lasciando tracce di sangue sulla spiaggia. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi.

Due turisti feriti da morsi di pesce nel Cilento in pochi giorni hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. I casi, avvenuti tra Palinuro e Pioppi, hanno riguardato due uomini colpiti alle gambe mentre facevano il bagno vicino alla riva. Entrambi hanno riportato lesioni profonde e un’importante perdita di sangue. L’episodio più recente è avvenuto nelle acque di Palinuro, nell’area delle Saline. Un uomo di 76 anni stava nuotando a breve distanza dalla spiaggia quando ha avvertito un dolore improvviso al polpaccio. Una volta raggiunta la riva, il bagnante presentava una profonda ferita al polpaccio sinistro e una copiosa emorragia. Il bagnino è intervenuto per prestare le prime cure e fermare la perdita di sangue in attesa dell’arrivo del personale sanitario. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Lesioni e tanto sangue”. Turisti morsi da pesci, panico tra i bagnanti: la scoperta dopo gli attacchi

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