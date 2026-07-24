Due turisti sono stati morsi da pesci mentre nuotavano in mare, provocando ferite e un forte spavento tra gli altri bagnanti. Gli attacchi si sono verificati a breve distanza nel tempo, suscitando preoccupazione tra i presenti e tra gli esperti. La scena ha mostrato sangue e lesioni sui corpi delle vittime, mentre i testimoni hanno riferito di un forte panico tra chi si trovava in acqua. Le autorità stanno indagando sugli episodi.

Due episodi ravvicinati, due turisti feriti mentre stavano semplicemente facendo il bagno e un unico interrogativo che continua ad alimentare preoccupazione tra bagnanti ed esperti. Nel giro di pochi giorni, lungo una delle coste più frequentate dell’estate italiana, due persone sono finite in ospedale dopo essere state morse da un pesce, riportando profonde ferite alle gambe. L’ultimo caso ha avuto come protagonista un uomo di 76 anni che stava nuotando a poca distanza dalla riva quando ha avvertito un dolore improvviso al polpaccio. Riuscito a tornare sulla spiaggia, presentava una lesione profonda al polpaccio sinistro accompagnata da una copiosa perdita di sangue. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Lesioni e tanto sangue”. Turisti morsi da pesci, panico tra i bagnanti: la scoperta dopo gli attacchi

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