Nel Cilento, due turisti sono stati morsi al polpaccio mentre nuotavano in mare in tre giorni. Entrambi hanno riportato ferite profonde, con interventi di soccorso per fermare le emorragie. Gli esperti ipotizzano che i morsi possano essere stati causati da un pesce balestra o un barracuda. La presenza di questi predatori marini in zona è stata segnalata, aumentando l'allarme tra i bagnanti.

Due bagnanti morsi a sangue nel giro di settantadue ore, ferite profonde ai polpacci e un tempestivo intervento dei soccorritori per bloccare le emorragie. Lungo la costa campana del Cilento si registrano due episodi inusuali che hanno richiamato l’attenzione sulla fauna marina locale. Sebbene nessuno dei bagnanti coinvolti sia riuscito a identificare con chiarezza l’animale, le dinamiche e l’entità delle lesioni hanno portato gli esperti a restringere il campo su due specie specifiche: il barracuda e il pesce balestra. L’episodio più recente si è verificato nelle acque di Palinuro, nel territorio comunale di Centola, nei pressi della spiaggia delle Saline. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Turisti morsi a sangue al polpaccio mentre nuotano in mare nel Cilento: due feriti in tre giorni, è allarme. L’ipotesi degli esperti: pesce balestra o barracuda

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