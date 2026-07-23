Cilento altro turista morso da un pesce | ha profonda ferita al polpaccio E' il secondo episodio in tre giorni

Da salerno.corriere.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un turista è stato morso da un pesce a Palinuro, nel Cilento, riportando una ferita profonda al polpaccio. È il secondo episodio in tre giorni nella stessa zona, dopo il morso a un cinquantenne svizzero a Pioppi. Nessuna informazione sulle condizioni di salute dei feriti o sulle specie coinvolte. Le autorità non hanno comunicato ulteriori dettagli.

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Un altro turista morso da un pesce nel Cilento, questa volta a Palinuro. E' il secondo caso in tre giorni, dopo il morso subito da un cinquantenne svizzero a Pioppi. Il nuovo incidente non lontano dalla costa, nei pressi della spiaggia delle Saline. Un turista italiano di 76 anni è stato morso, mentre faceva il bagno, al polpaccio della gamba sinistra. L’uomo, una volta tornato a riva, presentava una ferita alla gamba abbastanza profonda, con una copiosa perdita di sangue. Immediato l’intervento dei bagnini presenti sulla spiaggia, che hanno prestato le prime cure e provveduto a stabilizzare il turista in attesa dell’assistenza sanitaria. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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