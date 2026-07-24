Un turista di 76 anni è stato morso al polpaccio da un pesce mentre nuotava a Palinuro, nel Cilento. La ferita ha provocato un'emorragia, fermata grazie alle cure di bagnini e personale medico. È il secondo episodio di questo tipo in tre giorni in quella zona. La ferita è stata medicata e l'uomo è stato assistito sul posto. Non sono stati riportati altri dettagli sul tipo di pesce coinvolto.

A Palinuro, in Cilento, un 76enne ha avvertito un forte dolore al polpaccio mentre era in acqua. La motivazione? Il morso di un pesce, che ha lasciato sulla gamba dell'uomo una ferita profonda, tanto da provocare un'emorragia, poi arrestata grazie alle cure dei bagnini e del personale medico accorso sulla spiaggia., Non è la prima volta - L'episodio di Palinuro, nel Cilento, non è un caso isolato. Martedì scorso era accaduta la stessa cosa a Pioppi, sullo stesso litorale, con un turista svizzero di 55 anni morso al polpaccio. L'uomo, che seguiva una terapia anticoagulante, era stato poi trasportato in ospedale per ricevere le medicazioni necessarie. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Turista morso a un polpaccio da un pesce nel Cilento: è il secondo episodio in tre giorni

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Un turista di 76 anni è stato morso da un pesce nelle acque delle Saline a #Palinuro, riportando una profonda ferita al polpaccio e una forte emorragia. È il secondo episodio in tre giorni nel Cilento, dopo quello avvenuto a Pioppi. x.com

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