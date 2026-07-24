Turista morso a un polpaccio da un pesce nel Cilento | è il secondo episodio in tre giorni

Da tgcom24.mediaset.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un turista di 76 anni è stato morso al polpaccio da un pesce mentre nuotava a Palinuro, nel Cilento. La ferita ha provocato un'emorragia, fermata grazie alle cure di bagnini e personale medico. È il secondo episodio di questo tipo in tre giorni in quella zona. La ferita è stata medicata e l'uomo è stato assistito sul posto. Non sono stati riportati altri dettagli sul tipo di pesce coinvolto.

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A Palinuro, in Cilento, un 76enne ha avvertito un forte dolore al polpaccio mentre era in acqua. La motivazione? Il morso di un pesce, che ha lasciato sulla gamba dell'uomo una ferita profonda, tanto da provocare un'emorragia, poi arrestata grazie alle cure dei bagnini e del personale medico accorso sulla spiaggia., Non è la prima volta - L'episodio di Palinuro, nel Cilento, non è un caso isolato. Martedì scorso era accaduta la stessa cosa a Pioppi, sullo stesso litorale, con un turista svizzero di 55 anni morso al polpaccio. L'uomo, che seguiva una terapia anticoagulante, era stato poi trasportato in ospedale per ricevere le medicazioni necessarie. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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