Un incidente frontale tra un'auto e un camion in Kenya ha provocato la morte di una turista italiana di 52 anni. La donna, originaria di Firenze, era in viaggio con il marito e il figlio da Mombasa verso Malindi. L'autista dell'auto ha perso la vita nell'impatto, mentre il marito e il figlio sono rimasti feriti. La ricostruzione si basa sulle prime informazioni fornite dall'ANSA.

Un frontale con un camion in Kenya è costato la vita a una turista italiana, Sidney Serpetri, fiorentina di 52 anni. Secondo le prime ricostruzioni rese all'ANSA, la donna viaggiava con il marito e il figlio da Mombasa verso Malindi. Fatale l'impatto con il mezzo proveniente dalla corsia opposta. Morto anche l'autista, feriti marito e figlio Insieme alla donna è deceduto anche l'autista keniano, mentre il marito e il figlio, ricoverati in ospedale a Mombasa, non sono in gravi condizioni. L'assistenza dell'ambasciata L'ambasciata d'Italia a Nairobi si è immediatamente attivata per prestare ogni assistenza e segue la vicenda, in contatto con la famiglia e con l'ospedale dove si trovano i due connazionali. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Incidente in Kenya, muore turista italiana in vacanza con la famiglia: deceduto anche l'autista, feriti marito e figlio

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#Kenya Un frontale con un camion è costato la vita a una turista italiana, Sidney Serpetri, fiorentina di 52 anni. La donna viaggiava con il marito e il figlio da Mombasa verso Malindi. Deceduto anche l'autista mentre il marito e il figlio non sono in gravi condizi x.com

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