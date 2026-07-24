Turista italiana morta in Kenya Sidney Serpetri vittima di uno schianto in vacanza | feriti marito e figlio

Notizia in breve

Una turista italiana è morta in Kenya in un incidente stradale. La vettura sulla quale viaggiava, insieme al marito e al figlio, si è scontrata frontalmente con un camion proveniente dalla direzione opposta. Nell’incidente sono rimasti feriti anche il marito e il figlio, mentre l’autista del veicolo è deceduto. La coppia toscana era in vacanza nel paese africano.