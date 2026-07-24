Turista italiana morta in Kenya Sidney Serpetri vittima di uno schianto in vacanza | feriti marito e figlio
Una turista italiana è morta in Kenya in un incidente stradale. La vettura sulla quale viaggiava, insieme al marito e al figlio, si è scontrata frontalmente con un camion proveniente dalla direzione opposta. Nell’incidente sono rimasti feriti anche il marito e il figlio, mentre l’autista del veicolo è deceduto. La coppia toscana era in vacanza nel paese africano.
Nel terribile incidente in cui ha perso la vita anche l'autista del mezzo. Fatale uno schianto frontale tra la vettura su cui si trovava la famiglia toscana e un camion che proveniva dalla direzione opposta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Incidente stradale in Kenya, morta turista italiana: aveva 52 anni ed era in vacanza con la famiglia
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