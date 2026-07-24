Turista italiana morta in Kenya Sidney Serpetri vittima di uno schianto in vacanza | feriti marito e figlio

Da fanpage.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una turista italiana è morta in Kenya in un incidente stradale. La vettura sulla quale viaggiava, insieme al marito e al figlio, si è scontrata frontalmente con un camion proveniente dalla direzione opposta. Nell’incidente sono rimasti feriti anche il marito e il figlio, mentre l’autista del veicolo è deceduto. La coppia toscana era in vacanza nel paese africano.

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Nel terribile incidente in cui ha perso la vita anche l'autista del mezzo. Fatale uno schianto frontale tra la vettura su cui si trovava la famiglia toscana e un camion che proveniva dalla direzione opposta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Incidente stradale in Kenya, morta turista italiana: aveva 52 anni ed era in vacanza con la famiglia

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