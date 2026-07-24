Il Sistema sanitario nazionale ha individuato cinque priorità per migliorare diagnosi e trattamento dei tumori neuroendocrini, neoplasie rare che costituiscono meno dello 0,5% dei tumori maligni. Sono in aumento le terapie dedicate a questa categoria, ma si evidenzia la necessità di definire percorsi assistenziali specifici. La questione è stata discussa durante un convegno tenuto recentemente a Roma.

Aumentano le cure per i tumori neuroendocrini o NET, neoplasie rare e complesse che rappresentano meno dello 0,5% dei tumori maligni. Ma occorre definire percorsi assistenziali di diagnosi e cura su misura, come ribadito recentemente in un convegno a Roma. Diagnosi spesso tardive, sintomi non specifici, frammentazione degli accertamenti e disomogeneità territoriali possono infatti rallentare l’identificazione dei pazienti e il loro accesso ai centri specialistici. Per questo assume importanza un documento realizzato come Position Paper dedicato. Ecco i punti chiave da mettere in luce. Cinque punti da affrontare. Questi tumori hanno un impatto assistenziale significativo per la lunga sopravvivenza dei pazienti e per la necessità di monitoraggio e cure specialistiche nel tempo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Tumori neuroendocrini o NET: quali sono le cinque priorità del Ssn per affrontarli

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How Do GLP-1 Agents Factor Into Neuroendocrine Tumor Care Strategies • Po Hien Ear, PhD • Atlanta

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