In Italia ci sono numerosi centri specializzati e competenza sui tumori neuroendocrini, ma persiste una mancanza di integrazione tra le strutture. La consapevolezza su questa tipologia di tumori è diffusa, anche se le reti di collaborazione tra i centri non sono ancora sufficienti. La situazione riguarda sia la conoscenza clinica che le pratiche di gestione, secondo quanto dichiarato da un esperto del settore.

Roma, 21 lug. (Adnkronos Salute) - "In Italia esistono molti centri di riferimento, molte realtà e, soprattutto, esistono la conoscenza e la competenza nei confronti dei tumori neuroendocrini. Quello che dobbiamo probabilmente migliorare e su cui dobbiamo lavorare è la condivisione, rendere queste realtà più visibili e riconoscibili, e valorizzare l'integrazione esistente tra i vari centri". Lo ha detto Francesco Panzuto, direttore del Centro tumori endocrini dell'azienda ospedaliera universitaria Sant'Andrea di Roma e membro del Centro di eccellenza Enets - European Neuroendocrine Tumor Society, prendendo parte all'incontro 'Tumori neuroendocrini, oltre la rarità: dai reali bisogni alle possibili soluzioni', promosso oggi al Senato dal senatore Guido Quintino Liris con il supporto non condizionante di Ipsen. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori, Panzuto (Net Center): "C'è consapevolezza su neuroendocrini, manca integrazione tra centri"

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