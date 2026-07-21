Un esperto ha sottolineato che i tumori neuroendocrini sono rari ma numerosi, e che è fondamentale aumentare informazione e formazione. Ha spiegato che i sintomi di questa malattia possono essere molto diversi, a seconda dell’organo di origine. La varietà dei segnali rende difficile una diagnosi immediata, e per questo è importante che i medici siano preparati a riconoscerli.

Roma, 21 lug. (Adnkronos Salute) - "I tumori neuroendocrini sono rari, ma sono tanti. Bisogna essere preparati al fatto che questo tipo di malattia può insorgere con sintomi molto variegati e molto diversi, poiché diversi sono gli organi in cui il tumore può avere origine. La parola chiave è quindi lo studio, l'informazione, la formazione del personale e, se vogliamo, il miglioramento degli strumenti diagnostici che oggi abbiamo a disposizione". Sono le parole di Annamaria Colao, vicepresidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e direttore Dipartimento assistenziale integrato di Endocrinologia, Diabetologia, Andrologia e Nutrizione... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori, Colao (Css): "Per neuroendocrini occorrono informazione e formazione"

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