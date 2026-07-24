Tumore al seno Longo Tor Vergata | Con la ricostruzione autologa il 99% di successo e dimissioni in 24 ore

Un intervento di ricostruzione del seno con tessuti autologhi ha registrato un tasso di successo del 99%. La procedura permette di tornare a casa entro 24 ore dall’operazione. L’obiettivo è ripristinare un risultato naturale e stabile nel tempo. Il metodo utilizza tessuti propri del paziente, senza ricorrere a protesi o materiali esterni. Questi dati sono stati presentati da un esperto durante una conferenza medica.

Ricostruire il seno dopo un tumore utilizzando i propri tessuti, tornare a casa entro 24 ore dall’intervento e ottenere un risultato naturale destinato a durare nel tempo. È la svolta raggiunta dall’Unità di Chirurgia Plastica del Policlinico Tor Vergata di Roma, che grazie alla ricostruzione mammaria autologa con lembo DIEP e all’applicazione dei protocolli ERAS ha ridotto drasticamente i tempi operatori e di degenza, migliorando al tempo stesso sicurezza e qualità di vita delle pazienti. Il centro è inoltre uno dei riferimenti nazionali per questa tecnica, con 70-90 interventi di ricostruzione mammaria autologa mediante trapianti microchirurgici eseguiti ogni anno, un volume di attività che contribuisce agli elevati standard di sicurezza e ai risultati clinici ottenuti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Tumore della mammella, quando iniziare i controlli e a quali esami sottoporsi

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