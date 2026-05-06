Al Policlinico Tor Vergata operata con successo paziente di 102 anni | in piedi dopo 2 giorni

Una donna di 102 anni si è sottoposta a un intervento chirurgico complesso presso il Policlinico Tor Vergata, che si è concluso con esito positivo. Dopo l’operazione, la paziente è stata dimessa due giorni dopo e si trova in piedi. L’intervento ha coinvolto procedure delicate, considerate rischiose per l’età avanzata. Nessun dettaglio sui motivi specifici dell’intervento o sulle condizioni di salute prima dell’operazione.

Un intervento chirurgico complesso su una paziente di 102 anni si è concluso con successo, rappresentando un risultato di rilievo per il Policlinico Tor Vergata. L’operazione, eseguita da una équipe multidisciplinare guidata dalla prof.ssa Elena Gasbarra, direttore della UOC di Ortopedia e Traumatologia e responsabile del percorso dedicato alla fragilità ossea, ha riguardato la sostituzione dell’anca dopo una frattura del femore, un problema molto comune e invalidante negli anziani. Nonostante l’età e le condizioni cliniche delicate, tutto si è svolto senza complicazioni ed è in piedi dopo appena 2 giorni. Fondamentale è stato anche il percorso di cura personalizzato: oltre all’intervento, la paziente è stata valutata per la fragilità ossea, così da prevenire nuove fratture.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Al Policlinico Tor Vergata operata con successo paziente di 102 anni: in piedi dopo 2 giorni Notizie correlate Operata con successo al femore a 102 anni, secondo intervento in 2 anni: “L’età non è più un limite”Ascoli, 29 aprile 2026 – Operata per la seconda volta nel giro di due anni per una frattura del femore, una donna di 102 anni è tornata in sala... Leggi anche: Ricostruzione mammaria con i propri tessuti dopo il cancro al seno: al Policlinico Tor Vergata dimissioni in 24 ore e interventi più sicuri Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Successo a Tor Vergata per le pillole musicali per pazienti ed operatori sanitari; Borghesiana: precipita dal balcone mentre sistema il filo dei panni, grave un 48enne; Ultimo, il maxi raduno a Tor Vergata: oggi la ricezione dei biglietti; Roma, scontro tra due moto e un'auto a Nettuno: morto 46enne, grave il figlio 17enne. Donne con sclerosi multipla. Policlinico Tor Vergata tra i 7 ospedali italiani al top per assistenzaQuarta edizione del Concorso Best Practice nell’ambito dei Bollini Rosa di Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. Insieme a Tor Vergata premiato il Sant'Anna di Torino, il ... quotidianosanita.it Al Policlinico Tor Vergata apre il punto biblioPadrini dell’evento Marco Presta e Antonello Dose del Ruggito del Coniglio Rai Radio 2. Un patrimonio librario circa 2 milioni di testi, pù di 100 mila film e musica, 400 mila ebook, quasi 8 mila tra ... quotidianosanita.it In occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, il nostro Ateneo, insieme al Policlinico Tor Vergata, ha promosso il convegno “Tor Vergata ha a cuore le donne”. Un momento di confronto per ribadire quanto sia fondamentale fare rete e investi - facebook.com facebook