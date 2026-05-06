Al Policlinico Tor Vergata operata con successo
Al Policlinico Tor Vergata è stato eseguito con successo un intervento chirurgico su una paziente di 102 anni. L’operazione, di elevata complessità, si è conclusa senza complicazioni e rappresenta un risultato importante per l’ospedale. La donna è stata sottoposta all’intervento in condizioni di stabile salute e ora si trova in fase di recupero. La struttura ha comunicato i dettagli dell’intervento e le condizioni attuali della paziente.
Un intervento chirurgico complesso su una paziente di 102 anni si è concluso con successo, rappresentando un risultato di rilievo per il Policlinico Tor Vergata. L'operazione, eseguita da una équipe multidisciplinare guidata dalla prof.ssa Elena Gasbarra, direttore della UOC di Ortopedia e Traumatologia e responsabile del percorso dedicato alla fragilità ossea, ha riguardato la sostituzione dell'anca dopo una frattura del femore, un problema molto comune e invalidante negli anziani. Nonostante l'età e le condizioni cliniche delicate, tutto si è svolto senza complicazioni ed è in piedi dopo appena 2 giorni. Fondamentale è stato anche il percorso di cura personalizzato: oltre all'intervento, la paziente è stata valutata per la fragilità ossea, così da prevenire nuove fratture.🔗 Leggi su Iltempo.it
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