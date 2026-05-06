Al Policlinico Tor Vergata operata con successo

Al Policlinico Tor Vergata è stato eseguito con successo un intervento chirurgico su una paziente di 102 anni. L’operazione, di elevata complessità, si è conclusa senza complicazioni e rappresenta un risultato importante per l’ospedale. La donna è stata sottoposta all’intervento in condizioni di stabile salute e ora si trova in fase di recupero. La struttura ha comunicato i dettagli dell’intervento e le condizioni attuali della paziente.

Un intervento chirurgico complesso su una paziente di 102 anni si è concluso con successo, rappresentando un risultato di rilievo per il Policlinico Tor Vergata. L'operazione, eseguita da una équipe multidisciplinare guidata dalla prof.ssa Elena Gasbarra, direttore della UOC di Ortopedia e Traumatologia e responsabile del percorso dedicato alla fragilità ossea, ha riguardato la sostituzione dell'anca dopo una frattura del femore, un problema molto comune e invalidante negli anziani. Nonostante l'età e le condizioni cliniche delicate, tutto si è svolto senza complicazioni ed è in piedi dopo appena 2 giorni. Fondamentale è stato anche il percorso di cura personalizzato: oltre all'intervento, la paziente è stata valutata per la fragilità ossea, così da prevenire nuove fratture.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Al Policlinico Tor Vergata, operata con successo Notizie correlate Al Policlinico Tor Vergata operata con successo paziente di 102 anni: in piedi dopo 2 giorniUn intervento chirurgico complesso su una paziente di 102 anni si è concluso con successo, rappresentando un risultato di rilievo per il Policlinico... Operata a 102 anni al Policlinico Tor Vergata di Roma, in piedi dopo 2 giorni(Adnkronos) – Un intervento chirurgico complesso su una paziente di 102 anni si è concluso con successo al Policlinico Tor Vergata di Roma. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Operata a 102 anni al Policlinico Tor Vergata di Roma, in piedi dopo 2 giorni; Successo a Tor Vergata per le pillole musicali per pazienti ed operatori sanitari; Borghesiana: precipita dal balcone mentre sistema il filo dei panni, grave un 48enne; Ultimo, il maxi raduno a Tor Vergata: oggi la ricezione dei biglietti. Operata a 102 anni al Policlinico Tor Vergata di Roma, in piedi dopo 2 giorni(Adnkronos) - Un intervento chirurgico complesso su una paziente di 102 anni si è concluso con successo al Policlinico Tor Vergata di Roma. L’operazione, eseguita da una équipe multidisciplinare guid ... msn.com Operata a 102 anni a Tor Vergata per una frattura al femore: in piedi dopo due giorniL’operazione ha riguardato la sostituzione dell’anca dopo una frattura del femore, un problema molto comune e invalidante negli anziani ... romatoday.it Al Policlinico Tor Vergata di Roma operata con successo paziente di 102 anni, in piedi dopo 3 giorni Un intervento chirurgico complesso su una paziente di 102 anni si è concluso con successo, rappresentando un risultato di rilievo per il Policlinico Tor Vergat - facebook.com facebook