I primi titoli degli Assoluti estivi di tuffi sono stati assegnati a Roma. Tra i vincitori figurano Timbretti Gugiu, Signorello e De Sanctis. La competizione, che segna l'inizio dei Campionati Italiani 2026, ha visto molte assenze di atleti di rilievo, in quanto alcuni dei principali concorrenti erano impegnati agli Europei e non hanno partecipato a questa tappa.

Si sono aperti i Campionati Italiani 2026 di tuffi. Tante le assenze importanti, con molti dei big presenti agli Europei che hanno saltato questo appuntamento a Roma. Oggi sono stati tre i titoli tricolori che sono stati assegnati: l’individuale femminile dai tre metri e poi le due gare dalla piattaforma. La prima finale della giornata è stata quella della piattaforma maschile. A salire sul gradino più alto del podio è stato Eduard Timbretti Gugiu, che ha concluso con il punteggio di 282.00. Secondo posto per Milo Zangara (250.25), mentre in terza posizione ha chiuso Alessio Nascimben (220.35). Il secondo titolo tricolore assegnato è quello invece della piattaforma femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Tuffi, assegnati i primi titoli agli Assoluti estivi a Roma. Successi di Timbretti Gugiu, Signorello e De Sanctis

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