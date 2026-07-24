La Juventus ha annunciato i convocati per l’amichevole contro lo Standard Liegi, in programma domani alle 20. Tra i giocatori assenti ci sono Yildiz e altri due attaccanti. La squadra ha concluso il primo test precampionato con un pareggio 0-0 contro il Basilea. La partita successiva si svolgerà in Belgio, senza alcuni dei principali attaccanti disponibili in rosa. La formazione ufficiale non è ancora stata comunicata.

2026-07-24 20:18:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Dopo lo 0-0 nella prima uscita precampionato contro il Basilea di Stefan Liechtsteiner, la Juve prepara la seconda amichevole, contro lo Standard Liegi, in programma domani (sabato 25 luglio) alle ore 20. Mentre attende importanti novità dal mercato, Luciano Spalletti prepara il match contro i belgi: un test importante per misurare a che punto è la squadra, sia dal punto di vista atletico che tecnico-tattico. L’allenatore di Certaldo dovrà ancora fare a meno del suo numero 10, Kenan Yildiz, alle prese con una tendinopatia rotulea al ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Juve-Liegi, i convocati: Yildiz out, fuori anche altri due attaccanti

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