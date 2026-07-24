TS – C’è la Juve sulla nuova maglia da trasferta dell’Ajax | ecco il perché

Durante la presentazione della nuova maglia da trasferta, l’Ajax ha mostrato un design che richiama la Juventus. La decisione ha attirato l’attenzione di calciomercato, in relazione a un trasferimento tra i due club avvenuto questa estate. La presenza di elementi simili tra la divisa dell’Ajax e la maglia della squadra italiana viene notata come un richiamo visivo alla Juventus. La questione coinvolge anche i rapporti tra le due società, senza ulteriori dettagli legali o ufficiali.

2026-07-23 22:04:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: Se l’asse Torino-Amsterdam si è acceso in estate per questioni relative al passaggio di Pugno dai bianconeri ai lancieri, ora ci ha pensato la presentazione della divisa da trasferta dell’Ajax a richiamare la Vecchia Signora. Presentata e subito indossata nel preliminare di Conference contro il Vojvodina, la nuova maglia away del club più prestigioso d’Olanda è stata arricchita di un particolare che non è certo sfuggito agli occhi dei tifosi della Juventus. Un dettaglio, o meglio, una foto che non evoca splendidi ricordi al popolo bianconero, ma pur sempre una foto che è rimasta impressa nei libri della storia del calcio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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