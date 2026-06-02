La maglia da trasferta della Juventus per la stagione 20262027 è stata rivelata online. La divisa presenta dettagli specifici e un design che differisce dal kit casalingo. La foto diffusa mostra il modello completo, con colori e elementi grafici distintivi. La maglia è stata pubblicata senza ufficiale autorizzazione. La Juventus non ha ancora commentato la fuga di notizie.

di Francesco Spagnolo E’ stata spoilerata la maglia da trasferta della Juve per la prossima stagione. La caratteristica principale è una texture zebrata tono su tono. Nelle ultime ore sono trapelate in rete nuove immagini che mostrano da vicino la prossima divisa da trasferta della Juve. Un kit che, a meno di clamorose sorprese, lo si vedrà già nelle prossime amichevoli. Come già emerso dalle prime indiscrezioni dei mesi scorsi riferite da La Maglia Bianconera, la caratteristica principale del design è una texture zebrata tono su tono. Tuttavia, i nuovi scatti macro mettono in evidenza un dettaglio cruciale per i tifosi che intendono acquistarla: la maglia della Juve nella sua versione Authentic (quella identica al modello indossato dai calciatori in campo) presenterà questo pattern in modo un po’ meno visibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spoilerata la maglia da trasferta 2026/2027 della Juve: ecco tutti i dettagli del kit bianconero – FOTO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nuova maglia Juve 2026/27, spunta lo spoiler sul nuovo kit: ecco in anteprima la prima divisa – FOTOUna foto trapelata rivela in anteprima il design della maglia home della Juventus per la stagione 2026/27.

Maglia Allenamento Inter 2026/2027, ecco le prime immagini: design blu royal e dettagli bianchi – FOTOSono state diffuse le prime immagini della nuova maglia da allenamento dell'Inter per la stagione 2026/2027.

Argomenti più discussi: Spoilerata la terza maglia del Milan per la prossima stagione; Presentata la nuova maglia casalinga del Marsiglia.

E' stata spoilerata la maglia da trasferta della #Juventus della prossima stagione Come riferito da 'La Maglia Bianconera', la texture zebrata tono su tono sarà un po' meno visibile nella versione authentic per le ovvie caratteristiche del tessuto Vi piace? x.com

La maglia del Genoa coi colori del Boca diventa un caso: Grifoni d’Argentina furibondiSpoilerata da alcuni siti di shop virtuali, la quarta maglia del Genoa, che verrà ufficialmente presentata nei prossimi giorni, oltre ad aver suscitato un grandissimo interesse ha anche sollevato ... genova.repubblica.it

Nazionale femminile, la nuova maglia da trasferta è diversa da quella dei maschiPer la prima volta la nazionale italiana di calcio femminile avrà una maglia tutta sua, diversa da quella dei maschi, differente non solo per vestibilità, ma anche per colori. Stiamo parlando della ... gazzetta.it