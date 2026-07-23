Atalanta ecco la nuova maglia da trasferta | ritorno agli anni Novanta

L’Atalanta ha presentato la divisa da trasferta per la stagione 2026-2027, caratterizzata da un design bianco con dettagli nerazzurri. La maglia riprende uno stile degli anni Novanta, molto apprezzato dai tifosi, combinando elementi tradizionali e moderni.

L’Atalanta ha svelato la divisa da trasferta per il 20262027. Bianca con dettagli nerazzurri, la maglia si ispira a un design storico molto amato dai tifosi, unendo tradizione e modernità. L’Atalanta ha presentato la nuova maglia da trasferta per la stagione 202627. A una settimana dal lancio della divisa casalinga, il club nerazzurro ha svelato un kit che punta sulla tradizione, riprendendo lo stile di una delle casacche più apprezzate della propria storia e reinterpretandolo in chiave moderna. La nuova divisa away si presenta con una base bianca impreziosita da motivi geometrici neri e azzurri, distribuiti su spalle, maniche e parte del petto. 🔗 Leggi su Atalantaoggi.it

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